"تعليم الرياض" يحقّق الذهبية في "آيتكس".. وبرونزية الأولمبياد الأوروبي للفيزياء

وبهذه المناسبة نوه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، بهذا الحضور المتميز لإدارة التعليم والطلاب والطالبات من إدارات التعليم الأخرى، مؤكدًا أنه يأتي تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة التعليم بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وبما تحظى به إدارة تعليم الرياض من عناية ودعم من أمير منطقة الرياض ونائبه، والمتابعة المستمرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وتعاون مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لتمكين ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتشجيعهم للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.