"تعليم الرياض" يحقّق الذهبية في "آيتكس".. وبرونزية الأولمبياد الأوروبي للفيزياء

في إنجازات علمية متتالية لطلاب وطالبات تعليم الرياض، بعد تحقيقهم 6 ميداليات في معرض آيسف الدولي، حققت اليوم الطالبة الموهوبة جنى الريف من مدارس الرواد - مكتب تعليم الجنوب، الميدالية الذهبية وجائزة مقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنلوجيا في ماليزيا ITEX2022، كما حقق الطالب الموهوب صادق العباد الميدالية البرونزية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء الذي استضافته دولة سلوفينيا مؤخرًا بعد منافسة مع 182 طالبًا من 37 دولة.
كما حقق الطالب معاذ سعيد القحطاني جائزة وحضورًا متميزًا في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات APMO.
وبهذه المناسبة نوه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، بهذا الحضور المتميز لإدارة التعليم والطلاب والطالبات من إدارات التعليم الأخرى، مؤكدًا أنه يأتي تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة التعليم بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وبما تحظى به إدارة تعليم الرياض من عناية ودعم من أمير منطقة الرياض ونائبه، والمتابعة المستمرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وتعاون مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لتمكين ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتشجيعهم للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد الدكتور "خرمي" بالأدوار المتميزة لإدارة الموهوبين والموهوبات بإدارة التعليم ودور أسر الطلاب والطالبات المتميزين، وتشجيعهم، والدور الكبير للمدارس والمعلمين في اكتشاف وتشجيع الطلاب الموهوبين وتحفيزهم لتحقيق النجاح والتميز.
ويعد آيسف أكبر معرض علمي للمنافسة في مجال الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستضيف المعرض ما يقارب 1800 مشارك من أكثر من 75 دولة حول العالم.
كما يعد "ITEX 2021" معرضًا دوليًّا للاختراعات والابتكارات، وهو مخصص للموهوبين من جميع دول العالم.
كما يعد الأولمبياد الأوروبي للفيزياء مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، ويعتمد مفهوم أولمبياد على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.