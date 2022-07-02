"تعليم الرياض" يحقق ذهبية وفضية أولمبياد البلقان للرياضيات

وقدّم مدير عام تعليم الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، تهنئته للطالبين ولمدرستيهما ولمعلميهما ولأسرهما؛ مؤكدًا أن هذا الحضور المميز لتعليم الرياض والطلاب والطالبات من إدارات التعليم الأخرى، يأتي تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة التعليم بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.