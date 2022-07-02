"تعليم الرياض" يحقق ذهبية وفضية أولمبياد البلقان للرياضيات

حصل الطالب معاذ بن سعيد القحطاني من مدارس "منارات الرياض" على الميدالية الذهبية، والطالب أحمد بن سعد الشهري من مدارس العناية على الميدالية الفضية، ضمن أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2022.
وشارك المنتخب السعودي للرياضيات، في المسابقة الدولية، وحقق ست جوائز ذهبية وفضية وبرونزية.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمنجزات تعليم الرياض الدولية، خلال العام الدراسي 1443هـ، بعد تحقيقه ست ميداليات في معرض آيسف الدولي، وميدالية ذهبية وجائزة مقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا بماليزيا ITEX2022.
وكذا حصوله على ميدالية برونزية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء الذي استضافته دولة سلوفينيا، وتحقيقه لجائزة في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات APMO.
وقدّم مدير عام تعليم الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، تهنئته للطالبين ولمدرستيهما ولمعلميهما ولأسرهما؛ مؤكدًا أن هذا الحضور المميز لتعليم الرياض والطلاب والطالبات من إدارات التعليم الأخرى، يأتي تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة التعليم بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وبما تحظى به إدارة تعليم الرياض من عناية ودعم أمير منطقة الرياض ونائبه، والمتابعة المستمرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وتعاون مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لتمكين ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتشجيعهم للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد الدكتور "خرمي" بالأدوار المميزة لإدارة الموهوبين والموهوبات بتعليم الرياض، ودور أسر الطلاب والطالبات المميزين وتشجيعهم، والدور الكبير للمدارس والمعلمين في اكتشاف وتشجيع الطلاب الموهوبين وتحفيزهم لتحقيق النجاح والتميز.