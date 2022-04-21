"تعليم الرياض" ينظّم برامج تدريبية لتعزيز السلامة المرورية





وأشار إلى استمرار تنفيذ خطة السلامة المرورية في المدارس من خلال العديد من البرامج والفعاليات كبث المواد المرئية التفاعلية، وإقامة الورش والبرامج التدريبية، والملتقيات الإرشادية، والحوارات الطلابية، والمشاركات التطوعية في الحملات التوعوية.

