"تعليم الرياض" ينظّم برامج تدريبية لتعزيز السلامة المرورية

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عددًا من البرامج التدريبية، عن بُعد، في مجال "السلامة المرورية" الموجَّهة للكوادر التعليمية من المعلمين وروَّاد النشاط والموجهين الطلابيين والطلاب.
وقال المتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي: تأتي هذه البرامج التدريبية في إطار تفعيل خطة برنامج السلامة المرورية في المدارس وتعزيز عمل لجان السلامة المرورية وتمكينها للقيام بمهامها المنوطة بها، وفق الإطار التنظيمي لتعزيز السلامة المرورية في التعليم.
وأشار إلى استمرار تنفيذ خطة السلامة المرورية في المدارس من خلال العديد من البرامج والفعاليات كبث المواد المرئية التفاعلية، وإقامة الورش والبرامج التدريبية، والملتقيات الإرشادية، والحوارات الطلابية، والمشاركات التطوعية في الحملات التوعوية.
وأكد أن الهدف هو تعزيز قيم السلامة المرورية ونشر الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة لدى أبنائنا الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي.