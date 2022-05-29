"تعليم المجمعة" ينفّذ ٦ برامج متنوعة بالملتقى الطلابي بمشاركة مميزة من الطلاب والمعلمين
نفّذت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، ستة برامج متنوعة في الملتقى الطلابي، شملت فنون المسرح المدرسي، ودورات لرواد النشاط، وعرضًا للهوايات الكشفية، ودورات للسلامة المرورية تضمنت إرشادات السلامة المرورية لطلاب المدارس، وتدريبًا على تطبيقات علمية لحصة النشاط، وفن التصميم للوحات الإرشادية والسلامة المرورية في رسومات ولوحات فنية.
وحظي مجمع الأندية الطلابية بتعليم المجمعة، بمشاركة عدد من المدارس ورواد النشاط والطلاب لما فيه من نقل الخبرات والتدريب وصقل المواهب وتنمية القدرات حول الأنشطة اللامنهجية، واستهداف ملتقى المدارس ورواد النشاط والطلاب.
وقام مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، بزيارة لمجمع الأندية الطلابية بتعليم المجمعة؛ للاطلاع على برامج الملتقى الطلابي.
وتَجول "الملحم" على جميع البرامج في مجمع الأندية الطلابية، وقدم شكره لرئيس قسم النشاط الطلابي المشرف سعد بن غازي الحربي والمشاركين في الملتقى، وأشاد بالملتقى المميز الذي احتوى على مجموعة من البرامج الإيجابية الفاعلة لتطوير الطلاب وصقل مواهبهم والاستمرار في تفعيل البرامج الطلابية بما يحقق أهدافها، ويلبي احتياجات الطلاب، والخروج بأثر ملموس في المحيط التعليمي.