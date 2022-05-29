"تعليم المجمعة" ينفّذ ٦ برامج متنوعة بالملتقى الطلابي بمشاركة مميزة من الطلاب والمعلمين

وتَجول "الملحم" على جميع البرامج في مجمع الأندية الطلابية، وقدم شكره لرئيس قسم النشاط الطلابي المشرف سعد بن غازي الحربي والمشاركين في الملتقى، وأشاد بالملتقى المميز الذي احتوى على مجموعة من البرامج الإيجابية الفاعلة لتطوير الطلاب وصقل مواهبهم والاستمرار في تفعيل البرامج الطلابية بما يحقق أهدافها، ويلبي احتياجات الطلاب، والخروج بأثر ملموس في المحيط التعليمي.