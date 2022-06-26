تعميم بمنع قبول إضافة أي طلب من خلال الدوائر القضائية.. من خلال "ناجز‎" فقط

وكانت الدراسة المعدة بهذا الشأن، انتهت إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، نظراً لكون أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة.