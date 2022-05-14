تفاعلًا مع "سبق".. "أسرية الأفلاج" تتعهد بـ25 ألفًا لـ"نفقات زواج الستيني"

جاء تصريح "الحبشان"، تفاعلًا مع ما نشرت "سبق"، تحت عنوان "ستيني يقطن بمنزل بمفرده: أحلم بزوجة وأبناء ولا أستطيع تأمين التكاليف"، وفيه كَشَف الستيني الذي يقطن في منزل بمفرده منذ عقود من الزمن، عن رفض المؤسسات الخيرية دعمه وتقديم المعونة له؛ متمنيًا تأمين تكاليف شريكة العمر التي طال انتظارها لتحقيق الحلم بالزواج ومشاهدة الأبناء.