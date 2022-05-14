تفاعلًا مع "سبق".. "أسرية الأفلاج" تتعهد بـ25 ألفًا لـ"نفقات زواج الستيني"

أكد رئيس مجلس جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج، الدكتور فهد محمد الحبشان، لـ"سبق"، تكفل الجمعية بدفع مبلغ 25 ألف ريال لزواج "الستيني الذي تعوقه ظروفه عن الزواج" واستئجار منزل لائق له وتأثيثه.
جاء تصريح "الحبشان"، تفاعلًا مع ما نشرت "سبق"، تحت عنوان "ستيني يقطن بمنزل بمفرده: أحلم بزوجة وأبناء ولا أستطيع تأمين التكاليف"، وفيه كَشَف الستيني الذي يقطن في منزل بمفرده منذ عقود من الزمن، عن رفض المؤسسات الخيرية دعمه وتقديم المعونة له؛ متمنيًا تأمين تكاليف شريكة العمر التي طال انتظارها لتحقيق الحلم بالزواج ومشاهدة الأبناء.
وكانت "سبق" قد زارت الستيني في منزله المتواضع، اليوم السبت، بقرية الغيل بالأفلاج، ونشرت عن تطلعاته وآماله.