تفعيل خدمة الرموز الإرشادية لاستقبال أطفال قاصدي المسجد الحرام

وأفاد مدير إدارة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي، بأن إدارة خدمة الزائر الصغير تحرص كل الحرص على الاهتمام بالزائر الصغير وتقدم له كافة الخدمات والتي من بينها تقديم الرموز الإرشادية والأساور التي توضع في معصم اليد بالمسجد الحرام، يوضع بها رقم جوال المرافق للطفل لتفادي ضياعهم وسهولة الوصول إليهم، ويأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للوكالة.