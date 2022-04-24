تقلبات جوية ماطرة تواعد الرياض الليلة.. الذروة غداً وهذه أبرز الظواهر!

وفي التفاصيل، يُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية للأنظمة الجوية، إلى تعمُّق مُنخفض جوي في طبقات الجو العُليا من سماء المملكة، يعمل على إزاحة المُرتفع الجوي المتمركز شرق المملكة؛ ما يسمح بحدوث توسع إضافي للأحوال الجوية غير المستقرة لتشمل عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة، ويُتوقع أن تتكاثر السحب تدريجياً اعتباراً من ليلة الأحد/الإثنين، على أن تزداد شدة يوم الإثنين، إذ يتوقع أن تتساقط زخاتٌ من الأمطار -بمشيئة الله-، ولا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً، خاصة يوم الإثنين، ومترافقة بزخاتٍ من البَرَد.