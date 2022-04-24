تقلبات جوية ماطرة تواعد الرياض الليلة.. الذروة غداً وهذه أبرز الظواهر!
تشير توقعات جوية إلى احتمالية باتت مرتفعة لتأثر مدينة الرياض بحالة تعمل على حدوث تقلبات جوية ملموسة، تبدأ اعتباراً من مساء الأحد، ويُتوقع أن تزداد شدة يوم الإثنين.
وفي التفاصيل، يُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية للأنظمة الجوية، إلى تعمُّق مُنخفض جوي في طبقات الجو العُليا من سماء المملكة، يعمل على إزاحة المُرتفع الجوي المتمركز شرق المملكة؛ ما يسمح بحدوث توسع إضافي للأحوال الجوية غير المستقرة لتشمل عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة، ويُتوقع أن تتكاثر السحب تدريجياً اعتباراً من ليلة الأحد/الإثنين، على أن تزداد شدة يوم الإثنين، إذ يتوقع أن تتساقط زخاتٌ من الأمطار -بمشيئة الله-، ولا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً، خاصة يوم الإثنين، ومترافقة بزخاتٍ من البَرَد.
طبيعة هذه الحالة الجوية المتوقعة تأخذ الطابع المحلي، بحيث تتشكّل السحب الرُكامية الرعدية بشكلٍ عشوائي في سماء العاصمة والمناطق المحيطة بها، وقد يشهد بعض أحياء وطرق مدينة الرياض تساقطات مطرية، في الوقت الذي تشهد فيه أحياء وطرق مجاورة أجواءً أقرب للمستقرة، بحسب موقع "طقس العرب".
كما يرافق الحالة نشاط للتيارات الهابطة الناتجة من نشاط السحب الرُكامية الرعدية، التي قد تعمل بدورها على نشوء موجات غبارية بين الحين والآخر، تحد من مدى الرؤية الأفقية.