"تقني تبوك" يعلن عن بدء التسجيل في برنامج "أتقن" بمرحلته السابعة

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" بمرحلته السابعة.

وذكرت "الإدارة" أن التقديم على البرامج التدريبية قد بدأ ، على أن يتم البدء بالتدريب في ٢٧ من شهر رجب الحالي 1443هـ ، ولمدة أسبوعين ، بواقع 3 أيام لكل برنامج تدريبي بإجمالي 12 ساعة تدريبية.

وأشارت إلى أن تلك البرامج تأتي بالتزامن مع يوم التأسيس 2022 م، وتضم مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وإدارة الفعاليات والمناسبات، إضافة إلى الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ، وحساب ضريبة القيمة المضافة.

وبينت أن التقديم متاح للجميع بما فيهم منسوبو الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والالتحاق بهذه الدورات بواقع دورة واحدة معتمدة ، وستقدم البرامج التدريبية عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة لسلامة الجميع.

ودعت "الإدارة" المهتمين، للاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، وإكمال عملية التسجيل من خلال نفس الموقع، وفيما يخص البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع الأهلي فسيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي.