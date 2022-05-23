"تقويم التعليم" تنفّذ اختبارات "نافس" الوطنية قبل نهاية الفصل الدراسي الثالث

وسيتم تنفيذ الاختبارات الوطنية بحسب المتبع عالميًا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة في كل مدرسة من مدارس المملكة المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 6 إلى 9/ 11/ 1443هـ الموافق 5 إلى 8/ 6/ 2022م، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي في عينة من المدارس خلال الفترة من 10 إلى 15/ 11/ 1443هـ الموافق 9 إلى 14/ 6/ 2022م، فيما ستنفذ للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط. وستُطبق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.