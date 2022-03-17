"تقويم التعليم" توقع اتفاقية مع جامعة نورة لاعتماد 43 برنامجًا أكاديميًا

وقع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اليوم؛ اتفاقية لاعتماد "43" برنامجًا أكاديميًا في الجامعة من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.
وشملت الاتفاقية "28" برنامجًا أكاديميًا في مرحلة البكالوريوس؛ وهي: "تصميم المنتجات، والتصميم الداخلي، والجغرافيا، والتاريخ والعلاج الوظيفي، والتثقيف الصحي، وعلوم الوبائيات، والتغذية الإكلينيكية، ودكتور العلاج الطبيعي، وعلم النفس الإكلينيكي، واللغويات التطبيقية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وتقنيات الطب النووي، والعلاج بالأشعة، والسمع والتوازن، وأمراض التخاطب والبلع، والأشعة التشخيصية، والمكتبات والمعلومات، وعلوم الرياضة والنشاط البدني، وعلم النفس، وعلوم الحاسبات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات والهندسة الصناعية والنظم، والهندسة الإلكترونية، وهندسة الاتصالات، والأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية، واللغة الصينية".
كما شملت الاتفاقية "15" برنامجًا أكاديميًا في مرحلة الدبلوم؛ وهي: "اللغة العربية للناطقات بغيرها، والتسويق، وإدارة المكاتب، والمحاسبة وإدارة الضيافة، وفن الطهي، والقرآن الكريم، ومكافحة العدوى، وتقنية المعلومات، والبرمجة، وصناعة الوسائط المتعددة، والتسويق عن بعد، وفني اتصالات، وفني إلكترونيات، وإدارة السياحة والسفر".
من جانب آخر وقعت الهيئة ممثلة في المركز الوطني للقياس "قياس"، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لقياس مخرجات التعليم واختبارات التسريع الأكاديمي والمهارات؛ حيث وقّع المذكرة من جانب الهيئة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، ومن جانب الجامعة رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين مركز "قياس" والجامعة في تطبيق الاختبارات التي تلبي احتياجات الجامعة، وقياس مخرجات التعليم، واختبارات التسريع الأكاديمي والقدرة المعرفية ومقاييس مهارات الخريجين، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للربط بين محتوى الاختبارات ومحتوى البرامج، وتقديم تقارير تفصيلية عن نتائج الاختبارات على مستوى الدرجة الكلية والأبعاد.
وتتضمن الاتفاقية تحديد مسار التقدم في أداء طالبات وخريجات الجامعة عبر السنوات، والمشاركة في الأبحاث المتعلقة بنتائج الطالبات والخريجات على الاختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس.