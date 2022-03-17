"تقويم التعليم" توقع اتفاقية مع جامعة نورة لاعتماد 43 برنامجًا أكاديميًا

وشملت الاتفاقية "28" برنامجًا أكاديميًا في مرحلة البكالوريوس؛ وهي: "تصميم المنتجات، والتصميم الداخلي، والجغرافيا، والتاريخ والعلاج الوظيفي، والتثقيف الصحي، وعلوم الوبائيات، والتغذية الإكلينيكية، ودكتور العلاج الطبيعي، وعلم النفس الإكلينيكي، واللغويات التطبيقية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وتقنيات الطب النووي، والعلاج بالأشعة، والسمع والتوازن، وأمراض التخاطب والبلع، والأشعة التشخيصية، والمكتبات والمعلومات، وعلوم الرياضة والنشاط البدني، وعلم النفس، وعلوم الحاسبات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات والهندسة الصناعية والنظم، والهندسة الإلكترونية، وهندسة الاتصالات، والأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية، واللغة الصينية".