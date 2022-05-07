في اجتماع استثنائي لمناقشة أزمة المطار.. "مطارات جدة" تُكلِّف "أبو عباة" رئيسًا تنفيذيًّا

عقد مجلس المديرين بشركة مطارات جدة أمس السبت، الموافق 7 / 5 / 2022م، اجتماعًا استثنائيًّا، ناقش خلاله التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية، والحلول اللازمة؛ وبناء عليه قرَّر المجلس تكليف أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة رئيسًا تنفيذيًّا لشركة مطارات جدة بدءًا من تاريخه خلفًا للمهندس ريان طرابزوني.