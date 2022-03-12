تنفيذ حكم القتل بالتوأم "صالح وخالد" العريني لقتلهما والدتهما والشروع في قتل والدهما وأخيهما‎

وتعود الحادثة المروعة، التي تقشعر لها الأبدان، إلى فجر الجمعة الموافق ١٤٣٧/٩/١٩هـ، حيث باشرت الجهات الأمنية بلاغاً تلقته يفيد بإقدام الشقيقين التوأم (خالد وصالح) ابني إبراهيم بن علي العريني من مواليد ١٤١٧هـ، وفي عمل إرهابي على طعن كل من والدتهما البالغة من العمر(٦٧) عاماً، ووالدهما البالغ من العمر (٧٣) عاماً، وشقيقهما سليمان البالغ من العمر (٢٢) عاماً، بمنزلهم في حي الحمراء بمدينة الرياض، مما نتج عنه مقتل الأم، وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات بالغة، نقلا على إثرها للمستشفى.