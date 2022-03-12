تنفيذ حكم القتل بالتوأم "صالح وخالد" العريني لقتلهما والدتهما والشروع في قتل والدهما وأخيهما‎

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل في كل من صالح بن إبراهيم بن علي العريني، وخالد بن إبراهيم بن علي العريني "سعوديي الجنسية" لارتكاب عدة جرائم، منها، اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، وانتهاجهما لمنهج التكفير.
وتعود الحادثة المروعة، التي تقشعر لها الأبدان، إلى فجر الجمعة الموافق ١٤٣٧/٩/١٩هـ، حيث باشرت الجهات الأمنية بلاغاً تلقته يفيد بإقدام الشقيقين التوأم (خالد وصالح) ابني إبراهيم بن علي العريني من مواليد ١٤١٧هـ، وفي عمل إرهابي على طعن كل من والدتهما البالغة من العمر(٦٧) عاماً، ووالدهما البالغ من العمر (٧٣) عاماً، وشقيقهما سليمان البالغ من العمر (٢٢) عاماً، بمنزلهم في حي الحمراء بمدينة الرياض، مما نتج عنه مقتل الأم، وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات بالغة، نقلا على إثرها للمستشفى.
وقام الجانيان باستدراج والدتهما إلى غرفة المخزن ووجها لها عدة طعنات غادرة أدت إلى مقتلها، ليتوجها بعدها إلى والدهما ومباغتته بعدة طعنات، ثم اللحاق بشقيقهما سليمان وطعنه عدة طعنات مستخدمين في تنفيذ جريمتهما ساطوراً وسكاكين حادةً جلبوها من خارج المنزل والتي ضبطت بمسرح الجريمة، ثم غادرا المنزل حيث قاما بالاستيلاء على سيارة من أحد المقيمين بالقوة والهرب عليها.
وبعد ذلك تمكنت الجهات الأمنية، مع فجر اليوم نفسه، من إلقاء القبض عليهما في مركز الدلم بمحافظة الخرج وتم اليوم السبت تنفيذ شرع الله فيهما.