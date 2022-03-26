تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في جازان

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في الجاني/ علي شوعي محمد حمود سراع اليوم السبت، بتاريخ 23/ 8/ 1443هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.