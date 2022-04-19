تهديدها بالقتل والشهادة المزوّرة ووالدتها المصرية.. حقائق تكشفها "لمياء بنت ماجد"

وعن تهديدها بالقتل الذي كان يأتيها على الإيميل أو خطابات ترد على مكان عملها في مكاتب مجلة روتانا في القاهرة وبيروت، أكدت الأميرة لمياء بنت ماجد، صحة ذلك، وقالت: "أنا أول أميرة في العائلة وضعت اسمها بالكتابات، في وقت كان غيري يكتبون بأسماء مستعارة، وعمَلت مع الفنانين في مجلة روتانا الفنية، وهذا أمر لم يكن سهلاً في ذلك الوقت، وكنت وقتها صغيرة في السن وهذا التهديد لم يخيفني؛ بل دفعني للتحدّي".