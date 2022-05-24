أعلن نادي الإبل، رسمياً، توثيق أسماء فحول ومنقية الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عبر منصة سَمّها الإلكترونية.
ويبلغ عدد الفحول الموثّقة 12 من سلالات الفحول الطيبة والمشهورة. ومنها:
رمان، الرمانات، نوفا، لطام، الرمانة، جمران، مسطورة، جمره، الصميما، وضاح.
يأتي ذلك في إطار سعي النادي لتوثيق كل أسماء المنقيات عبر منصة "سَمّها"، لتكون بمنزلة الاسم الخاص الذي يرتبط بصاحب المنقية كعلامة محفوظة له لا يشاركه أحد فيها.
وتعد منقيات الأمير تركي بن محمد بن فهد من السلالات النادرة والطيبة التي يُستشهد بجمالها في مختلف ألوانها؛ فسموه محب للإبل ويبحث عن النوادر ويضمّها إلى مزرعته، وتعتبر مزرعته أهم وأكبر مزارع إنتاج الإبل في العالم على الإطلاق.
ويتحدث كثيرٌ من مُحبي الإبل عن رغبتهم في مشاركة الأمير تركي بن محمد في المهرجان العالمي؛ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يعد المهرجان الأهم والأشهر في العالم.