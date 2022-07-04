تَوَّجَها أمرٌ ملكي بتعيينه نائبًا لوزير الصحة.. تَعَرّف على سيرة "الرميح" الذاتية

كما ساهم في إنهاء التخطيط وبدء التنفيذ لمنصة الملف الصحي الوطني الموحد (نفيس). إضافة إلى إنهاء التخطيط وإطلاق العديد من المنصات الوطنية مثل برنامج الإحالات الوطني، وبرامج مراقبة الأوبئة حصن+ وغيرها، بالإضافة إلى ذلك عمل المهندس "الرميح" على إعادة هيكلة البنية التحتية الرقمية لجميع أنظمة الوزارة وإنهاء التخطيط والتصميم لاستمرارية الأعمال والنقل للسحابة.