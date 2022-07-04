تَوَّجَها أمرٌ ملكي بتعيينه نائبًا لوزير الصحة.. تَعَرّف على سيرة "الرميح" الذاتية

بعد صدور أمر ملكي اليوم، بتعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح نائبًا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير، بالمرتبة الممتازة، تنشر "سـبق" السيرة الذاتية للرميح.
يحمل المهندس الرميح، خبرات طويلة في التخطيط وإدارة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات والجهود الكبيرة على مدى أكثر من 20 عامًا.
وقد ساهم المهندس "الرميح" بخبراته، في إعطاء دور أكبر للتقنية كممكن لتسهيل الوصول للخدمات الصحية والمساعدة في تقديم خدمات صحية إضافية بجودة عالية، إضافة لمساهمته بشكل فعال في تطوير الخدمات التقنية لتسهيل إدارة جائحة كورونا عبر تقديم منظومة من الخدمات الإلكترونية والربط مع الجهات ذات العلاقة.
وفيما يلي تفاصيل السيرة الذاتية:
المهندس عبدالعزيز الرميح نائب وزير الصحة، حاصل على مؤهلات متعددة منها ماجستير إدارة الأعمال (MBA)- إدارة عامة ومالية/ كلية بوث لإدارة الأعمال- جامعة شيكاغو- الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير علوم الحاسب وشبكات المعلومات/ هندسة الاتصالات- جامعة إيسيكس- المملكة المتحدة، إضافة لبكالوريوس هندسة الحاسب/ كلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.
وعمل "الرميح" وكيلًا لوزارة الصحة للصحة الإلكترونية والتحول الرقمي، منذ عام 2021م، ومسؤولًا عن خدمات ومبادرات الصحة الإلكترونية والتحول الرقمي في وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
وساهم المهندس "الرميح" بخبراته في إعطاء دور أكبر للتقنية كممكن لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، والمساعدة في تقديم خدمات صحية إضافية بجودة عالية.
كما ساهم "الرميح" بشكل فعال في تطوير الخدمات التقنية لتسهيل إدارة جائحة كورونا عبر تقديم منظومة من الخدمات الإلكترونية والربط مع الجهات ذات العلاقة.
ومن أهم الإنجازات والمشاريع التي عمل بها المهندس الرميح، تمكين التعامل الأمثل لمجابهة وباء كورونا (كوفيد-19)، عن طريق تقديم خدمات اللقاحات والفحص الموسع والرعاية الافتراضية إلكترونيًّا باستخدام القناة الرقمية الصحية (تطبيق صحتي)، والتكامل الرقمي مع منظومة "توكلنا"، وتخطيط وتطوير مشروع السجلات الطبية الإلكترونية.
كما ساهم في إنهاء التخطيط وبدء التنفيذ لمنصة الملف الصحي الوطني الموحد (نفيس). إضافة إلى إنهاء التخطيط وإطلاق العديد من المنصات الوطنية مثل برنامج الإحالات الوطني، وبرامج مراقبة الأوبئة حصن+ وغيرها، بالإضافة إلى ذلك عمل المهندس "الرميح" على إعادة هيكلة البنية التحتية الرقمية لجميع أنظمة الوزارة وإنهاء التخطيط والتصميم لاستمرارية الأعمال والنقل للسحابة.
ويحمل المهندس الرميح كفاءات متنوعة في مجالات البيانات والتقنيات الحديثة والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي والإداري.
ورأس "الرميح" وشارك خلال مسيرته العملية في عضوية عدد من المجالس واللجان الحالية ومن ضمنها:
- رئيس مجلس إدارة شركة لين لخدمات الأعمال.
- عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الصحة
- عضو اللجنة الاستراتيجية بوزارة الصحة
- رئيس لجنة تطبيق صحتي
- رئيس لجنة الملف الإلكتروني بوزارة الصحة
- رئيس لجنة نظام مراقبة الأوبئة (حصن+)
- عضو مجلس إدارة شركة سحاب
ويحمل خبرات سابقة منها:
- شريك ومدير عام القطاع الحكومي والقطاع الصحي في الشرق الأوسط بشركة إكسنشر العالمية منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.
حيث ساهم في نمو أعمال الشركة بشكل كبير، والتوسع في خدمات الاستشارات الاستراتيجية والإدارية، ومشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي في الشرق الأوسط.
- المدير التنفيذي لخدمة المعلومات والمعلوماتية الصحية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، منذ عام ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٨؛ حيث ساهم بشكل كبير في تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي وتنفيذ برنامج الملف الصحي الإلكتروني (BestCare) في جميع مستشفيات الشؤون الصحية.
- كما شَغَل عدة مناصب قيادية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس من عام ١٩٩٨ حتى ٢٠١٣؛ ومنها منصب نائب المدير التنفيذي، ومدير البنية التحتية لتقنية المعلومات ومدير عام شبكات المعلومات.