توجيه وإرشاد وترجمة.. 400 طالب من كلية الحرم المكي في خدمة الحجاج

وأوضح عميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور حسن بن أحمد بالبيد، أن عدد المتطوعين بلغ (400) طالب وطالبة، شاركوا في العديد من الخدمات: كتوجيه القاصدين، والإرشاد، وترجمة اللغات؛ مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المشاركات الطلابية، ودورها في نشر ثقافة المبادرة، والتضحية، والمشاركة الفاعلة بين شباب وشابات المجتمع؛ لا سيما حين يرتبط العمل التطوعي بالزمان والمكان الفاضلان.