"توصيات بالجملة" في ختام مؤتمر جامعة فيصل للأمن الغذائي والاستدامة

وأضاف: "كما ضمت التوصيات تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لتحقيق الأمن الغذائي، وامتصاص الآثار السالبة لجائحة كورونا على النظم الغذائية ومحاور الأمن الغذائي، والأخذ في الاعتبار النظام الغذائي المستدام في سياسات الغذاء والتغذية في المملكة، والعمل على تنفيذ مبادرة تطوير استراتيجية الغذاء الصحي التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، واللجنة الوطنية للتغذية كجزء من رؤية المملكة 2030، مع مواكبة آخر المستجدات والتجارب الناجحة الدولية ودعم الأبحاث في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار في إنتاج وتصنيع الغذاء في المستقبل لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير خطط مستقبلية لتفعيلها في المملكة، واعتماد استراتيجيات الحماية البيئية التي تضع في اعتبارها تأثير التغيرات المناخية على استدامة البيئات الطبيعية للكائنات النباتية والحيوانية والبحرية، والسعي نحو تحقيق الريادة في تنفيذ برامج لتقليل الهدر في الغذاء والماء داخل المملكة ثم التوسع والتكامل مع الدول العربية".