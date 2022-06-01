توقيع عقد استكمال المخطط العام للمرحلة الأولى من مشروع "وسط جدة"

وعبر المهندس "السليم"، عن سعادته بالتعاون مع دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية لإنجاز هذا المشروع الذي يعتبر أحد أكبر المشروعات في المملكة العربية السعودية؛ حيث يبلغ حجم استثماراته 75 مليار ريال سعودي، ويهدف إلى تطوير مشروعات نوعية في قطاعات حيوية، وتعزيز هوية مدينة جدة الثقافية والاجتماعية والحضارية.