جازان.. كلاب ضالة تنهش جسد طفلة أثناء تسوقها للعيد

هاجمت ثلاثة كلاب ضالة، صباح الأربعاء، طفلة لا يتجاوز عمرها ست سنوات، في سوق جازان الداخلي.
وقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف، ما جعلها تصرخ وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من براثن الكلاب الضالة.
وعلى الفور تمكَّن الحضور من طرد الكلاب، ونقل الحالة لمستشفى جازان العام لتلقي العلاج الذي بدوره حولها لمستشفى الملك فهد المركزي.
ويقول والد الطفلة ألين عرفات زيلع: "اعتدنا أن نذهب للتسوق في صباح رمضان للسوق الداخلي بجازان وحينما كنا نتسوق خرجت ابنتي بجوار باب المحل الذي نتبضع منه وعلى الفور هاجمتها الكلاب المفترسة وبعد صرخات والدتها قام الجميع بتخليصها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".
وناشد والدها أمانة جازان، بضرورة طرد الكلاب الضالة من السوق الداخلي بجازان خصوصاً أنه يزوره يومياً آلاف المتسوقين.