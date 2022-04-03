جامعة "الأميرة نورة" تطرح أول برنامجَيْن من نوعهما بالجامعات السعودية.. تعرَّف عليهما

ويهدف كل برنامج إلى إعداد كوادر مؤهلة مهنيًّا بمهارات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في مختلف مجالات السياحة وفقًا للمعايير الوطنية والعالمية، إضافة إلى تمكين الخريجات من اكتساب المعارف والمهارات المهنية في مجالات: الإرشاد السياحي، الفندقة، الترويج السياحي وتنظيم الفعاليات، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في مجال السياحة. كما يسهم البرنامجان في التأهيل للحصول على رخصة الإرشاد السياحي؛ ما يتيح فرصًا أكبر للعمل في قطاعات ومجالات السياحة المختلفة.