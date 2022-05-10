جامعة الأميرة نورة توقّع 11 شراكة عالمية ومحلية على هامش المؤتمر الدولي للتعليم

وفيما يخص المذكرات المحليّة، وقّعت الدكتورة "إيناس"، مذكرة تعاون بين الجامعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، ومذكرة تفاهم مع جامعة الأمير محمد بن فهد، واتفاقية تبادل مؤشرات الأداء للمقارنة المرجعية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافة إلى مذكرة تعاون مع جامعة عفّت.