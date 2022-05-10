جامعة الأميرة نورة توقّع 11 شراكة عالمية ومحلية على هامش المؤتمر الدولي للتعليم

أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس الإثنين، 11 مذكرة تعاون وتفاهم وبرامج تنفيذية، مع عددٍ من الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ووقّعت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، مذكرات عدة لبرامج تنفيذية مع جامعات بريطانية هي: "جامعة دندي"، و"جامعة غلاسكو"، و"جامعة إكسيتر"، و"جامعة ستر إثكلايد"، و"جامعة نيوكاسل"، إضافةً إلى توقيع عقد خدمات مع "جامعة سوانزي" لتقديم برنامج ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار.
ويهدف توقيع تلك البرامج التنفيذية؛ إلى تحقيق عدة غايات مشتركة منها: العمل على تطوير مشاريع بحثية وتعليمية مشتركة، والتعاون في مجالات تعليمية وبحثية وتدريبية عدة، تتعلق بالطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية، ودراسات المتاحف والمعارض، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وفيما يخص المذكرات المحليّة، وقّعت الدكتورة "إيناس"، مذكرة تعاون بين الجامعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، ومذكرة تفاهم مع جامعة الأمير محمد بن فهد، واتفاقية تبادل مؤشرات الأداء للمقارنة المرجعية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافة إلى مذكرة تعاون مع جامعة عفّت.
وتضمنت أبرز مجالات الشراكات المحليّة: تقديم البرامج والدورات والمحاضرات والملتقيات التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات علمية وتطويرية، والتعاون في المجال الأكاديمي والبحثي، والتشارك في أنشطة مقارنة الأداء المؤسسي أو البرامجي.
جديرٌ بالذكر أن عقد تلك الشراكات المحليّة والعالمية يأتي إيمانًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بأهمية التكامل والتعاون المحلي والعالمي في نقل الخبرات والتجارب وتبادل الاستشارات؛ لتحقيق أهداف وبلوغ غايات مشتركة، والوصول إلى مخرجات تنافسية ذات جودة عالمية.