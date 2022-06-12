جامعة الحدود الشمالية تطلق البوابة الإلكترونية الجديدة

ويحتوي الموقع الجديد على برمجيات استخدام مفتوحة المصدر؛ لبناء البوابة لتحقيق كفاءة الإنفاق، والوصول إلى عدد من الخدمات الإلكترونية من خلال الدخول الموحد (SSO)، وسهولة الوصول للمحتوى، وقراءة مؤشرات الجامعة الهامة بشكل ديناميكي، بالإضافة إلى إتاحة خدمة النفاذ الوطني (IAM) من قِبَل مركز المعلومات الوطني والتكامل بين أنظمة الجامعة المختلفة وغيرها من الميزات المختلفة لمنسوبي الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.