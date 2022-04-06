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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد برامج الدراسات العليا "مدفوعة الرسوم" لعام 1444هـ

التقديم عبر البوابة الإلكترونية لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه
جامعة الملك خالد تعلن مواعيد برامج الدراسات العليا "مدفوعة الرسوم" لعام 1444هـ
عميد عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أحمد بن يحيى آل فائع
رائد القرفي
رائد القرفي

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد برامج الدراسات العليا (المدفوعة الرسوم) للمراحل الثلاث (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه)، المتاحة للقبول للعام الجامعي المقبل 1444.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع؛ أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 8 شوال المقبل إلى مساء يوم السبت 20 من الشهر نفسه، حسب البرامج المتاحة للقبول وشروطها الموضحة على الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا على الرابط: https://dps.kku.edu.sa/ar/content/391

وأبان آل فائع؛ أن التقديم متاحٌ للسعوديين والمقيمين، على أن تكون إقامتهم سارية المفعول، داعياً المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة أخبار القبول والاختبارات والمقابلات ونتائج الترشيح للقبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة وحساباتهما على وسائل التواصل.

جامعة الملك خالد
برامج الدراسات العليا
مدفوعة الرسوم

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