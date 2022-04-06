جامعة الملك خالد تعلن مواعيد برامج الدراسات العليا "مدفوعة الرسوم" لعام 1444هـ

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع؛ أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 8 شوال المقبل إلى مساء يوم السبت 20 من الشهر نفسه، حسب البرامج المتاحة للقبول وشروطها الموضحة على الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا على الرابط: https://dps.kku.edu.sa/ar/content/391