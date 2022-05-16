جامعة الملك سعود توقع اتفاقية كرسي "الرشيد" لأبحاث علوم الأرض والاستشعار عن بعد

وأوضح المشرف على الكرسي فهد بن خضير الشهري، أن الكرسي العلمي يسعى إلى إجراء ودعم الأبحاث العلمية في مجالات علوم الأرض والاستشعار عن بعد لخدمة المشروع التنموي في بلادنا، ونقل وتوطين تقنيات البحث العلمي لتوفير بيئة ملائمة للإبداع والتميز والابتكار وتدريب وتطوير المختصين من الباحثين وتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة، والتعاون مع الجهات العلمية ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها في مجال الكرسي العلمي، وفق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تطوير البحث العلمي والابتكار.