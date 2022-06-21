"جامعة الملك سلمان".. صرح أكاديمي "ذكي" في قلب سيناء

جامعة الملك سلمان الدولية (KSIU) هي جامعة ذكية جديدة في قلب سيناء بمصر، تأسست في عام 2020م بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.
وتعد جامعة الملك سلمان الدولية، أحد مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتنمية شبه جزيرة سيناء، إذ تضم 16 كلية و56 برنامجًا في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.
وتعد (KSIU) جامعة ذكية ذات معايير دولية وطبيعة خاصة تسعى إلى تزويد المجتمع بقادة المستقبل وجيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغييرات ملموسة لأنفسهم ومجتمعاتهم. تهدف الجامعة إلى الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة على مستوى دولي.
وتسعى جامعة الملك سلمان العالمية إلى تحقيق عددٍ من الأهداف الإستراتيجية منها: تأهيل الخريجين في مختلف مجالات العلوم الأساسية والإنسانية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، نشر الوعي بمختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية في كل مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية من خلال البحث العلمي التطبيقي الذي يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والدولية.
كما تهدف إلى التطوير المستمر والعملي للعملية التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب تبني سياسات واضحة لتسويق نتائج البحث العلمي، تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير الإجراءات الأكاديمية والبحثية والإدارية، استقطاب خبراء دوليين للاستفادة من تقنيات البحث العلمي ونشرها لإنتاج أبحاث مؤهلة للريادة العلمية، تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل.
يُضاف إلى ذلك الاهتمام بالمهنية والمسؤولية الأخلاقية واستهداف برامج التعليم المستمر، تعزيز دور الجامعة في إنتاج ونقل المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات التميز الأكاديمي، الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي وتعزيز ترتيب الجامعة المحلي والعالمي.
وتعمل جامعة الملك سلمان الدولية من خلال ثلاثة أحرم جامعية ذكية في محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية. صُممت هذه الفروع الجامعية الثلاثة لتقديم تجربة معيشية تعليمية مبتكرة من خلال تطبيق نظام إنترنت الأشياء (IoT) المعتمد بالنظام الذكي والمطبق في كل أنحاء الحرم الجامعي مما يجعله فعّالاً وآمنًا، كما توفر هذه التقنية للطالب تجربة تعليمية وتقييمية متطورة تشمل الفصول والمعامل الذكية.
وتعزز جامعة الملك سلمان الدولية ثقافة الرفاهية الجسدية والعقلية لطلابها، حيث تقوم الجامعة بتوفير العديد من المرافق الرياضية داخل الحرم الجامعي والتي تشمل ملاعب كرة القدم والتنس والكرة الطائرة وكرة السلة وصالة ألعاب رياضية مجهزة تجهيزًا كاملاً.
وشاركت جامعة الملك سلمان الدولية في إبريل الماضي في تنظيم رالي السيارات الكهربائية السنوي الرابع “إيفر 2022” والذي أقيم في شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقد أقيمت الفعالية بحضور د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة والحضور المهتمين بصناعة السيارات الكهربائية.
وتأتي مشاركة جامعة الملك سلمان الدولية في تنظيم الأنشطة ضمن أهداف الجامعة وإستراتيجيتها لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، حيث تعمل الجامعة على تقديم برامج أكاديمية متميزة في هذا المجال المهم.