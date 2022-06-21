جامعة الملك فيصل تعتمد التحول للفصول الدراسية الثلاثة

اعتمد مجلس جامعة الملك فيصل اليوم في جلسته التاسعة تحويل جميع برامج الجامعة (الجامعية والدراسات العليا) في كلياتها المختلفة إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة، وإجراء التعديلات اللازمة على جميع الخطط الدراسية وما يتطلبه من تعديل على الأنظمة الإلكترونية، وذلك استجابة لتوجيهات وزارة التعليم باعتماد التحول إلى نظام الفصول الثلاثة، كما أوصى المجلس بالموافقة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي القادم 1443/ 1444هـ وفقًا لنظام الدراسة بالفصول الثلاثة.
وفي هذا الإطار نوه رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي بحرص وزارة التعليم على دعم الجامعات في تنفيذ التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة من خلال إقامة ورش العمل، وإعداد الدليل الاسترشادي لتطبيق نظام الفصول الثلاثة في التعليم الجامعي. كما أوضح أنه تم تشكيل لجنة إشرافية عليا بالجامعة لمتابعة أعمال اللجان التنسيقية والتنفيذية واستمرار أعمالها لاستكمال متطلبات التحول، وذلك ليتم البدء بالنظام الجديد اعتبارا من العام الجامعي القادم 1444هـ.
فيما أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا بن عبد الله الدلامي أنَّ وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية وبالتنسيق مع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كانتا في متابعة حثيثة مع الكليات من خلال عمادة القبول والتسجيل وعمادة الدراسات العليا، ولجان الخطط الدراسية، ولجان الشؤون الأكاديمية لاستكمال الاستعدادات اللازمة للتحول إلى نظام الفصول الثلاثة وإعداد الخطط الدراسية وفقاً لذلك، وقد تم بفضل الله ثم تضافر جهود الجميع استكمال متطلبات التحول في الخطط الدراسية لجميع البرامج التعليمية والأنظمة الإلكترونية.