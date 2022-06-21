جامعة الملك فيصل تعتمد التحول للفصول الدراسية الثلاثة

فيما أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا بن عبد الله الدلامي أنَّ وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية وبالتنسيق مع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كانتا في متابعة حثيثة مع الكليات من خلال عمادة القبول والتسجيل وعمادة الدراسات العليا، ولجان الخطط الدراسية، ولجان الشؤون الأكاديمية لاستكمال الاستعدادات اللازمة للتحول إلى نظام الفصول الثلاثة وإعداد الخطط الدراسية وفقاً لذلك، وقد تم بفضل الله ثم تضافر جهود الجميع استكمال متطلبات التحول في الخطط الدراسية لجميع البرامج التعليمية والأنظمة الإلكترونية.