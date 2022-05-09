"جامعة جازان" توقع اتفاقيتي تعاون مع "الجامعة السعودية الإلكترونية" و"كلية العناية الطبية"

وقع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، اتفاقية تعاون ضمن برنامج الجامعة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، كما شهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون مماثلة مع كلية العناية الطبية.
وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق أن الاتفاقية مع الجامعة السعودية الإلكترونية تهدف إلى لتطوير مجالات التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريب والتطوير المهني والثقافي والتقني، فضلاً عن تحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين من خلال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشروعات التعاون التي يتفق عليها الطرفان.
وأضاف "محرق" أن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العناية الطبية تهدف إلى تبادل مؤشرات الأداء بين الطرفين وتقديم التجربة فيما يخص الاعتماد المؤسسي، والاستفادة من الخبرات المشتركة في تنفيذ المشروعات التطويرية والأكاديمية والعلمية، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات وتبادلها، وقد مثل جامعة جازان في التوقيع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق فيما مثل كلية العناية الطبية عميدها الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد البكيري.