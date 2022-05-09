"جامعة جازان" توقع اتفاقيتي تعاون مع "الجامعة السعودية الإلكترونية" و"كلية العناية الطبية"

وأضاف "محرق" أن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العناية الطبية تهدف إلى تبادل مؤشرات الأداء بين الطرفين وتقديم التجربة فيما يخص الاعتماد المؤسسي، والاستفادة من الخبرات المشتركة في تنفيذ المشروعات التطويرية والأكاديمية والعلمية، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات وتبادلها، وقد مثل جامعة جازان في التوقيع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق فيما مثل كلية العناية الطبية عميدها الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد البكيري.