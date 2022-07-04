"جامعة سعود" الأولى عربيًا في معدل نشر بحوث كورونا

كشفت دراسة علمية نشرتها مجلة "Journal of Infection and Public Health" المسجلة ضمن قواعد البيانات "ISI"، عن تقدم المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي في معدل نشر البحوث العلمية المحكمة حول فيروس كورونا المستجد.
الدراسة التحليلية للاستشاري والأستاذ المساعد بقسم طب وجراحة العيون في المدينة الطبية الجامعية وكلية الطب بجامعة الملك سعود د.عبدالرحمن البلوشي.
"البلوشي" أجرى بحثه على دراسات عمل عليها باحثون سعوديون حول فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021، باستخدام قاعدة بيانات شبكة المعلومات Web of Science.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المملكة حققت المرتبة 15 بين دول العالم، والـ 11 بعد التقييس، بناءً على حجم السكان والناتج المحلي الإجمالي في عدد البحوث العلمية المنشورة حول فيروس كورونا.
وقال الدكتور عبدالرحمن البلوشي: إن جامعة الملك سعود، نالت المرتبة الأولى من بين المنشآت الصحية والجامعات في المملكة من حيث عدد الدراسات المتعلقة بكورونا على المستويين المحلي والعربي.