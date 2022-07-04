"جامعة سعود" الأولى عربيًا في معدل نشر بحوث كورونا

وأظهرت نتائج الدراسة أن المملكة حققت المرتبة 15 بين دول العالم، والـ 11 بعد التقييس، بناءً على حجم السكان والناتج المحلي الإجمالي في عدد البحوث العلمية المنشورة حول فيروس كورونا.