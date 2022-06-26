"جبل ضرم".. طبيعة بكر تنتظر تنميتها بالخدمات البلدية

‬يتميّز جبل ضرم بتهامة بللسمر وبللحمر بطبيعة جمالية ربانية ما زالت بِكرًا تنتظر تنميتها وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعتها ذات الغطاء النباتي الكثيف والأجواء المعتدلة من برودتها في أغلب فصول وأيام السنة، والتي يكسوها الضباب وتلطّفها قطرات الأمطار التهامية والحجازية؛ لتميز وقوع هذا الجبل بين جبال سراة وتهامة عسير، وهو ما جعل أجواءه معتدلة في أغلب أيام فصول السنة.