جدة.. أحلام مواطن تتبخر بوجود وحدة سكنية.. والخصم طال راتبه منذ 3 سنوات دون وجودها!

وأبان أنه تم رفع أكثر من شكوى لوزارة الإسكان بصفتها المسؤولة عن المطورين العقاريين وحماية حقوق المستفيدين، وتم رفع أكثر من شكوى للبنك المركزي بصفته المشرف على البنك، ولم يتم حل المشكلة على الرغم من الوعود الكثيرة من قبلهم بحل المشكلة، والآن لي ما يقارب سنة ولم يتم إلغاء العقد، ولا توجد وحدة سكنية على أرض الواقع، والأقساط مستمرة!".