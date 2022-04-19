جدة.. أحلام مواطن تتبخر بوجود وحدة سكنية.. والخصم طال راتبه منذ 3 سنوات دون وجودها!
تبخرت أحلام مواطن بجدة في استلام وحدة سكنية بأحد المشروعات الكبيرة بعد إلغاء المجمع الذي كان مخصصًا أن يسكن فيه، وتضاعفت معاناته بخصم الأقساط منذ قرابة الثلاث سنوات دون إرجاع المبلغ له أو إيجاد وحدة سكنية مناسبة له.
وقال المواطن عبدالله يحيى الحريصي إنه تم حجز وحدة سكنية على الخريطة في مشروع أبراج بمحافظة جدّة، وتم توقيع العقد الثلاثي مع المطور و"سكني" وأحد البنوك، وبعد انتظار وتحمل الضغوطات المالية من خصم أقساط التمويل العقاري وإيجار سكن ومصاريف الأسرة، تفاجأت بالاتصال بي من قِبل إدارة المشروع بتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٢هـ يفيد بإلغاء المجمع السكني الذي تم حجز الوحدة السكنية فيه، وأنه سيتم فسخ العقد من قبلهم!
وأضاف المواطن أنه "بتاريخ ١٩-١٠-١٤٤٢هـ تم استدعائي لتوقيع طلب إلغاء التخصيص لكي أستفيد من الدعم في مشروع آخر، وحسب كلام المطور بأن عملية الإلغاء لن تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى وإلى تاريخ اليوم لم يتم إلغاء عقد التمويل مع البنك، ولا إعادة الدفعات المستلمة من قبل المطور".
وأبان أنه تم رفع أكثر من شكوى لوزارة الإسكان بصفتها المسؤولة عن المطورين العقاريين وحماية حقوق المستفيدين، وتم رفع أكثر من شكوى للبنك المركزي بصفته المشرف على البنك، ولم يتم حل المشكلة على الرغم من الوعود الكثيرة من قبلهم بحل المشكلة، والآن لي ما يقارب سنة ولم يتم إلغاء العقد، ولا توجد وحدة سكنية على أرض الواقع، والأقساط مستمرة!".
وأضاف أن "البنك رافض يستلم الشيك، والبنك يقول إنه بانتظار إيصال تحويل الدفعات من المطور، والوزارة لم تتدخل لحل المشكلة!".
وناشد الجهات المعنية بإيجاد حل له حيث قارب الثلاث سنوات وما زال الخصم مستمرًا، وتبخرت أحلامه في إيجاد مسكن له ولعائلته، وزادت معاناته في الخصم لوحدة سكنية ليس موجودة!
من جهة أخرى، قال لـ"سبق" أحد المسؤولين على المشروع: "نحن متابعون هذا الموضوع مع الوزارة ومع الممول، وتم إخبار قسم المبيعات لمتابعة حالة هذا المستفيد".