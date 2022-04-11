جدة تستعدُ لاستقبال الزوَّار في موسمها الثاني بـ 2,800 فعالية

وكشفت "إدارة موسم جدة" عن إقامة 4 معارض عالمية، و 7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و 20 حفلة غنائية عربية، و3 حفلات عالمية، والعديد من الفعاليات والعروض الأخرى التي جرى فيها استثمار ما تتميز به مدينة جدة من مخزون تاريخي وثقافي وحضاري، ومقومات جذب سياحي، كما سيُقدَّم لأول مرة في الموسم 70 تجربة تفاعلية، وعرض عالميّ لـ"سيرك دو سلي" المُصمَّم حصريّاً لموسم جدة، كما سيشهد الموسم 5 برامج وفعاليات بحرية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، مبينة أن سماء جدة ستتزين على مدى 60 يوماً بعروض الألعاب النارية، التي تُعد أحد أهم الفعاليات المقامة.