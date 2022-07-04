جدة.. فتح التقاطعات السطحية على نفق تقاطع "التحلية" مع "المدينة"

وأضافت أمانة جدة أن مشروع النفق نُفذ على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650 م متضمنًا مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين وكذلك تحسين مستوى الخدمة على التقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.