جدة.. فتح التقاطعات السطحية على نفق تقاطع "التحلية" مع "المدينة"

أعلنت أمانة محافظة جدة اكتمال أعمال التقاطعات السطحية لمشروع نفق طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" مع طريق المدينة المنورة، من خدمات تكميلية ومرافق، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع وتحرير الحركة المرورية للمركبات على التقاطعات وطرق الخدمة.
وبينت الأمانة أن الخدمات السطحية للنفق تضمنت تنفيذ تقاطعات مسارات الخدمة والتي تساهم في توجيه الحركة المرورية والحد من ارتداد المركبات وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتقليل الكثافة المرورية للطرق بالمنطقة المحيطة.
وكانت الأمانة قد حررت الحركة المرورية داخل النفق في الثامن من فبراير الماضي ويهدف المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 240.393.735 ريال، إلى تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأضافت أمانة جدة أن مشروع النفق نُفذ على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650 م متضمنًا مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين وكذلك تحسين مستوى الخدمة على التقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.
يذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة للارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها، ويضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها في أنحاء المحافظة خلال الأعوام الماضية وساهمت في تحسين التقاطعات والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.