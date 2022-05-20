"جدة ويفز" تجذب عشاق الفعاليات البحرية بموسم عروس البحر الأحمر

واستقطبت مثل هذه الفعاليات المبتكرة زوار الموسم من داخل جدة وخارجها؛ حيث تتيح "جدة ويفز" لمختلف الشرائح العمرية الاستمتاع بالعروض الحماسية مثل: "دراجات شيلر" المائية المصممة لإيجاد تجربة مائية مشوقة، و"التجديف بالكاياك" وهي إحدى الفعاليات البحرية التي يستطيع فيها الزائر الاستمتاع بالأجواء المنعشة تحت أشعة الشمس، و"السي پوپ " وهي عبارة عن سكوترات صديقة للبيئة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة ومبتكرة.