"جدة ويفز" تجذب عشاق الفعاليات البحرية بموسم عروس البحر الأحمر

جذبت منطقة "جدة ويفز" إحدى مناطق الفعاليات البحرية المميزة في موسم جدة 2022؛ عشاق الفعاليات البحرية والرياضات المشوقة؛ بالعديد من الأنشطة المميزة لمرتادي البحر؛ والباحثين عن الأجواء البحرية الفريدة وتجربة المغامرات المائية المتنوعة.
واستقطبت مثل هذه الفعاليات المبتكرة زوار الموسم من داخل جدة وخارجها؛ حيث تتيح "جدة ويفز" لمختلف الشرائح العمرية الاستمتاع بالعروض الحماسية مثل: "دراجات شيلر" المائية المصممة لإيجاد تجربة مائية مشوقة، و"التجديف بالكاياك" وهي إحدى الفعاليات البحرية التي يستطيع فيها الزائر الاستمتاع بالأجواء المنعشة تحت أشعة الشمس، و"السي پوپ " وهي عبارة عن سكوترات صديقة للبيئة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة ومبتكرة.
وتطرح "جدة ويفز" تجربة القوارب وخوض رحلة ممتعة وسط البحر، وممارسة الرياضات المختلفة التي تستهوي الكثير من الزوار والسياح، كما توفر تجربة ركوب "الجت سكي"، و"التجديف بالوقوف"، وزورق الصيد "هوبي" المجهز بأحدث التقنيات، ورياضة "الفلاي بوردنق" الطائرة بارتفاع 30 متراً.
كما سجلت "جدة ويفز" إقبالاً كبيراً من السياح وزوار جدة من عشاق الفعاليات البحرية بمختلف الأعمار خاضوا خلالها العديد من التجارب المشوقة واستمتعوا بالعروض المقدمة في أجواء بحرية فريدة.