جراحة ناجحة لعلاج "الشفة الأرنبية" لرضيع بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

وأوضح الدكتور "حسين" أنه تم عمل جراحة تصحيحية استغرقت ساعة ونصفًا تحت التخدير العام، لإغلاق الشق في الشفة وترميم منطقة الأنف، بعد عمل كامل الفحوصات للطفل من قِبَل أطباء الأشعة والسمعيات.. وبفضل الله تحسنت حالة الطفل بعد إعادة تشكيل الشفة وترميم عضلاتها، وإعادة بناء قاع الأنف وتشكيل الأنسجة المخاطية من جديد.. وقد خرج الطفل من المستشفى في اليوم التالي للعملية وهو بصحة جيدة، وأعطي مواعيد لمتابعة الحالة في العيادة.