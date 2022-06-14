جسر الملك فهد يعلن تحديث إجراءات مغادرة المواطنين إلى البحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تحديث الإجراءات لمغادرة المواطنين السعوديين من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد.
وقالت المؤسسة: للبالغين، يُشترط تلقّي ثلاث جرعات من لقاح كوفيد-19، وتكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة ثمانية أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية.
وأضافت: لمن هم أقل من 16 عامًا، يشترط تلقي جرعتين من لقاح كوفيد-19.
وأردفت المؤسسة: لمن هم أقل من 12 عامًا، يشترط الحصول على بوليصة تأمين ضد كوفيد-19.
وأوضحت أن شركة التأمين التعاونية هي الجهة المعتمدة حاليًا وفق مجلس الضمان الصحي.