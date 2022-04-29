جموع المصلين يُؤدون صلاة آخر جمعة من رمضان بالمسجد النبوي

وركّزت خطة عمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأمنية والتطوعية على استيعاب الكثافة المتوقعة لعدد المصلين الذين توافدوا لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وتوفير الخدمات الأمنية والإرشادية والصحية للحشود عبر كافة طرق ومسارات المشاة المحيطة بالمسجد النبوي، وزيادة عدد المشرفين والكوادر المكلّفين بأعمال الإرشاد والتوجيه، ومتابعة انسيابية الحركة داخل المسجد النبوي وساحاته وسطحه، وعبر مسارات الحركة داخل المسجد، والحرص على عدم إغلاق الممرات بالمصلين أثناء الخطبة، وبعد انقضاء الصلاة.