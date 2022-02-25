جناح السعودية في "إكسبو دبي" يحتفي باليوم الوطني الكويتي

شارك جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" في احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدَيْن الشقيقَيْن.

وأدت فِرقة "العرضة السعودية" عرضًا ثقافيًّا أمام جناح دولة الكويت، بمشاركة فِرقة الفنون الشعبية الكويتية، والتقت الفرقتان معًا في أداء مشترك، حظي باهتمام وانتباه الآلاف من زوار جناح الكويت، وزوار المعرض الدولي، الذين أثنوا على العرض الفني المشترك، الذي شهد كذلك إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية التي تُعبِّر عن العلاقات المتميزة التي تجمع السعودية والكويت.