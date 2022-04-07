جهود ومهام كبيرة تبذلها "وحدة التدخل السريع" بالقوات الخاصة لأمن الطرق.. تعرف عليها

يبذل رجال القوات الخاصة لأمن الطرق جهودًا كبيرة في تطبيق الخطط الأمنية والمرورية الخاصة بمهام العمرة، حيث يقومون بتطبيق الأنظمة حسب ما وكل إليهم من مهام.
ويأتي ضمن تلك الجهود ما يقدمه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالكعكية لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار القادمين إلى مكة المكرمة، ومن ضمن تلك الجهود وجود وحدة المهام والتدخل السريع.
"سبق" رصدت بالصوت والصورة تلك الجهود التي يبذلها رجال القوات الخاصة لأمن الطرق من أرض الميدان بمركز الضبط الأمني بالكعكية مدخل مكة المكرمة الجنوبي، والتقت المقدم مظلي حمود بن سالم الخنفري مساعد قائد المهام والتدخل السريع، والذي قال: "ضمن منظومة أمن العمرة تقوم القوات الخاصة لأمن الطرق بدورها في تغطية الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وذلك من خلال عدة مهام من ضمنها مهمة المهام والتدخل السريع، والتي تنتشر على مفاصل الطرق لإحكام الطوق الأمني على الطرق الرئيسة الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى تأمين مراكز الضبط الأمني والمسح الترددي وضبط مخالفي أنظمة العمرة".
وأضاف المقدم الخنفري: "القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بجهود كبيرة من أبرزها رفع مستوى السلامة المرورية من خلال تكثيف تسيير الدوريات ونقاط التهدئة، وتوجيه مركبات السائقين المعتمرين لمواقف الحجوزات الموجودة على مداخل العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى تسهيل حركة المركبات في مراكز الضبط الأمني؛ مما يضمن انسيابية الحركة".