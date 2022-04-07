جهود ومهام كبيرة تبذلها "وحدة التدخل السريع" بالقوات الخاصة لأمن الطرق.. تعرف عليها

"سبق" رصدت بالصوت والصورة تلك الجهود التي يبذلها رجال القوات الخاصة لأمن الطرق من أرض الميدان بمركز الضبط الأمني بالكعكية مدخل مكة المكرمة الجنوبي، والتقت المقدم مظلي حمود بن سالم الخنفري مساعد قائد المهام والتدخل السريع، والذي قال: "ضمن منظومة أمن العمرة تقوم القوات الخاصة لأمن الطرق بدورها في تغطية الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وذلك من خلال عدة مهام من ضمنها مهمة المهام والتدخل السريع، والتي تنتشر على مفاصل الطرق لإحكام الطوق الأمني على الطرق الرئيسة الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى تأمين مراكز الضبط الأمني والمسح الترددي وضبط مخالفي أنظمة العمرة".