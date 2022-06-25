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جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة تستقبل الحجاج القادمين من اليمن
المديرية تؤدي مهامها بدعم الأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة
استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم، بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة التي تُسهِم في إنهاء الإجراءات دون تأخير؛ متمنية لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.