"جود الإسكان" تدعم 6 أسر من منسوبي القطاع الرياضي

أعلنت منصة جود الإسكان، إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، عن إقفال ست حالات دعم سكني لأسر من فئة الأشد احتياجًا من منسوبي القطاع الرياضي، في سياق تفاعلها مع مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي عُقِدت على أرض ملعب "مرسول بارك" بمدينة الرياض مساء أمس بين النصر والهلال.

وبالتزامن مع وقت انعقاد المباراة، التي حَظِيَت بمتابعة شعبية واسعة النطاق، دَشَّنت "جود الإسكان" حملتها الخيرية تحت شعار "رياضتنا شغف... وجودنا هدف" بطرح مجموعة من حالات الدعم السكني، وتمَكّنت في ختام الحملة من إقفال حالتَيْ "دعم توفير سكن"، وأربع حالات "دعم إيجار"، وذلك لمجموعة من أسر العاملين في القطاع الرياضي، من لاعبين وإداريين وفنيين في مختلف الأندية والاتحادات.

وتأتي هذه الحملة عرفانًا من "جود الإسكان" بجهود مُعِيلي هذه الأسر في دعم مسيرة القطاع الرياضي بالمملكة، ولتحقيق التمكين السكني لهم؛ من خلال حَشْد العطاءات الخيرية من محبي الأندية الرياضية ومتابعي الكرة السعودية لدعم الأسر الباحثة عن الأمان السكني.

وتوفر "جود الإسكان" قنوات عدة لتقديم العطاءات الخيرية وإيصالها إلى مستحقيها، بالتعاون مع شركاء المنصة من الجمعيات الخيرية المؤهلة، وهي إحدى المبادرات الفَعّالة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، التي تعمل على تفعيل دور القطاع غير الربحي في التمكين السكني للأسر الأشد احتياجًا، من خلال إشراك المانحين الأفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة في برامج التنمية السكنية الخيرية.