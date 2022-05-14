جولات بلدية بارق تراقب المحال التجارية وتغلق المخالف منها

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي. وقد شملت الجولات مراكز التسوُّق التجارية والمطاعم في بارق ومركز ثلوث المنظر، وتم التأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد الغذائية المعروضة والمستخدمة في إعداد الأطعمة، وتم ضبط مواد فاسدة منتهية الصلاحية، ورصد ثماني مخالفات صحية أخرى.