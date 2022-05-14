جولات بلدية بارق تراقب المحال التجارية وتغلق المخالف منها

أغلق مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق أربعة محال مخالفة من خلال جولة رقابية مكثفة، قاموا بها الأسبوع الماضي على مراكز التسوُّق التجارية والمطاعم في بارق ومركز ثلوث المنظر؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.
وتأتي هذه الجولات بمتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي. وقد شملت الجولات مراكز التسوُّق التجارية والمطاعم في بارق ومركز ثلوث المنظر، وتم التأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد الغذائية المعروضة والمستخدمة في إعداد الأطعمة، وتم ضبط مواد فاسدة منتهية الصلاحية، ورصد ثماني مخالفات صحية أخرى.
وأكدت البلدية أن الجولات الرقابية ستتواصل بكثافة في الصباح والمساء لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية.