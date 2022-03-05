"جيفري غولدبيرغ" محاور ولي العهد.. صديق السياسيين الأمريكيين وخبير الشرق الأوسط

ولد "غولدبيرغ" في 1 سبتمبر عام 1965، ونشأ محباً للقراءة ومتابعة الأفلام، ثم بدأ حياته المهنية في "الواشنطن بوست"، وكتب لاحقًا عمودًا في "جيروزاليم بوست"، وقام بتغطية "المافيا" في "نيويورك ماغازين"، وقضى عدة سنوات مع مجلة "نيويورك تايمز"، وكان باحثًا في السياسة العامة في مركز "وودرو ويلسون" الدولي للباحثين في عام 2002، وزميلًا في مؤسسة القدس في عام 2001، وفي السنوات الأخيرة انتقل إلى أفغانستان وباكستان، حيث عاش لمدة شهر في طالبان، وكذلك في مصر وسوريا ووادي البقاع في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، وقد أجرى مقابلات مع قادة حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس والقاعدة وأنصار الإسلام وطالبان، وغطى حرب الخليج الثانية لـ"نيويوركر" من داخل العراق.