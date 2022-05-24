حادث أليم يودي بحياة فتاة ويصيب 12 من زميلاتها بتبوك ويجدد مطالب الأهالي

ورغم أن الحادث قضاء وقدر، وقد تعود أسبابه لتهور قائد الحافلة، ومخالفة اكتظاظ الطالبات داخلها، وعدم مراعاة أفضلية المرور في التقاطع؛ إلا أن الحادث يجدد المطالب لوزارة التعليم من قِبَل أهالي أحياء البوادي والصفا والشفا واليرموك والأخضر "المكتظة" بالسكان، ولا يوجد بها سوى مدرسة ابتدائية واحدة بالتوسع في افتتاح المدارس في تلك الأحياء، كما يجدد مطالبهم بتأمين المزيد من حافلات النقل المدرسي.