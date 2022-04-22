في حادث مروِّع.. مصرع "8" وإصابة "43" في انقلاب حافلة بطريق الهجرة بالمدينة

أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغاً في تمام الساعة 06:14 من صباح اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث انقلاب حافلة عند الكيلو 140 بطريق الهجرة السريع .
وتفصيلاً، أوضح الزهراني أنه وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة "باص طويق" المخصص في نقل الإصابات المتعددة، وكان وصول أول الفرق في تمام الساعة 06:24 صباحاً.
وشاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و 6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.
وبين أنه عند الوصول للموقع اتضح وجود 51 حالة فيما كان تصنيف الحالات بالشكل التالي:- 3 إصابات خطيرة، 10 إصابة متوسطة، 30 حالة مستقرة، 8 حالات وفاة وتم نقل 5 حالات عن طريق باص الإصابات المتعددة، وجميع الحالات المتبقية لمستشفيات المنطقة بالتنسيق مع عمليات الصحة لمستشفى وادي الفرع و مستشفى المدينة العام و مستشفى الملك فهد، وبعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لها في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية.
وأكد الزهراني أنه تم تواجد الفرق الإسعافية في الموقع لحين إنهاء أعمال الدفاع المدني في إخراج المحتجزين من الباص، ومن ثم تم نقل جميع الحالات المتوفاة رحمهم الله عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.