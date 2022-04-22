في حادث مروِّع.. مصرع "8" وإصابة "43" في انقلاب حافلة بطريق الهجرة بالمدينة

وبين أنه عند الوصول للموقع اتضح وجود 51 حالة فيما كان تصنيف الحالات بالشكل التالي:- 3 إصابات خطيرة، 10 إصابة متوسطة، 30 حالة مستقرة، 8 حالات وفاة وتم نقل 5 حالات عن طريق باص الإصابات المتعددة، وجميع الحالات المتبقية لمستشفيات المنطقة بالتنسيق مع عمليات الصحة لمستشفى وادي الفرع و مستشفى المدينة العام و مستشفى الملك فهد، وبعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لها في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية.