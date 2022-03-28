حارّ بالسعودية وبَلَدان تخالفان.. توقعات "طقس أول رمضان بـ10 دول عربية"

تشير أحدث قراءات الخرائط الجوية، إلى أن هناك عودة مرتقبة للأجواء المعتاد عليها، بالنسبة لمثل هذا الوقت من العام في أغلب دول المشرق العربي خلال الأيام القليلة القادمة؛ ولكن تشير ذات الخرائط -وهي عديدة- إلى أن هناك ارتفاعًا متزايدًا في درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من شهر أبريل، والتي يصادف حينها بداية شهر رمضان المبارك "فلكيًّا" إن شاء الله؛ وذلك في العديد من الدول العربية وهي: ليبيا، والسودان، ومصر، وبلاد الشام، والعراق، والكويت، وشمال السعودية.