حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

هنأ الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.
ودعا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين، بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.
كما هنأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، داعين الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية.