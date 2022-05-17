حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

هنأ الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.