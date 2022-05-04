حالة طقس اليوم.. رياح وسحب رعدية وأمطار وعوالق ترابية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ساعة على أجزاء من مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف)، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق قد تمتد إلى منطقة حائل، كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقتي الشرقية والرياض؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).