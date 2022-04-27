حالة غير مسبوقة تعيشها بعض مناطق السعودية بعد "عملية الاستمطار الأولى"

وعلل أهمية برنامج استمطار السحب بكونه أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وهو ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والبحث عن طرق إضافية لتأمين مصادر مائية جديدة، وزيادة مقدرات السعودية الطبيعية. كما يساهم في الحد من التصحر، وزيادة المساحات الخضراء وفق رؤية السعودية 2030.